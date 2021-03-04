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: 'da ! Boğazına dayayıp...

haberler...'daki bir markette dolu anlar yaşandı. H.G. (65) isimli kişi, husumetli olduğu A.A.A.’nın (65) boğazına dayadı. Saldırgan, çalışan ile müşterilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilirken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları.

DHA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 10:40 ABONE OL
SON DAKİKA: Bursa'da dehşet! Boğazına bıçak dayayıp...

Son dakika haberler...Saldırı olayı, geçen salı günü saat 19.00 sıralarında, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markette yaşandı. H.G., alışveriş yaptığı markette ödeme yapmak için kasaya yöneldi.

Ancak bu sırada içeri husumetlisi A.A.A. girdi. A.A.A., cebinden çıkardığı bıçağı giriş kapısına sırtı dönük halde olan H.G.'nin boğazına dayadı. Marketteki müşteriler ile bir çalışan, saldırganın elindeki bıçağı almak için müdahale etti.

Çıkan arbedede saldırgan ve H.G. ile bir müşteri yere düştü. Bu sırada market çalışanı bıçağı almayı başardı.


H.G.'nin yara almadan kurtulduğu olayın ardından ihbar üzerine markete gelen polis ekipleri, A.A.A.'ı gözaltına aldı.

Saldırgan, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Marketteki korku dolu anlar ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, H.G.'nin kasada ödeme yaptığı sırada A.A.A.'nın içeriye girdiği, H.G.'nin boğazına bıçak dayaması ve market çalışanı ile müşterilerin müdahalesi yer alıyor.

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SON DAKİKA: Bursa'da dehşet! Boğazına bıçak dayayıp...
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