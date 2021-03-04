Son dakika: Cani kocanın savunması hakimi çileden çıkardı! "Madem kazara oldu..."

Son dakika haberler… 9 Ocak tarihinde Konya'da yaşanan olayda 6 senelik evli olduğu eşi Rukiye ve küçük kızı Eylül'ü kaynar su ile yakan cani koca gözaltına alınmış ancak ardından serbest bırakılmıştı. Zanlı Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme esnasında tutuklu sanık Ali Ay'ın savunması ise kan dondurdu.

"KAZARA OLDU" SAVUNMASINA TEPKİ!

İddiaya göre; Rukiye Ay, geçtiğimiz Ocak ayında kahvaltı yapmak için eşi Ali Ay'ı uyandırdı. Bu duruma sinirlenen Ali Ay, yaşanan tartışmanın ardından çaydanlıktaki kaynar suyu eşinin üzerine döktü. Olay esnasında cani adamın döktüğü sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı.