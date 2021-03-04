SON DAKİKA: Elif Bereket'in katili Ali Badıllı hakim karşısına çıktı! Bu yüzden gaza basmış...



SÜRÜCÜ BADILLI YARGILANMAYA BAŞLANDI



Elif Bereket'in ölümüne neden olan davayla ilgili 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ali Badıllı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, duruşmada taraf avukatları ise hazır bulundu. Sanık ifadesinde, eşinin rahatsız olduğuna ilişkin aldığı haber üzerine yolun sağ şeridinden hızlı gittiğini, maktulü görmesinin hemen ardından kazanın gerçekleştiğini savunarak beraat talebinde bulundu. Maktulenin avukatı Sema Parmaksız ise davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesine yönelik talepte bulundu, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.