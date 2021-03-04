Son dakika: Gökten servet yağdı! Göktaşının fiyatı dudak uçuklattı!

'BİRÇOK KİŞİ BİZE TAŞ FOTOĞRAFLARI GÖNDERİYOR'

Göktaşını görmek isteyen birçok kişinin kendilerini ziyarete de geldiğini söyleyen Yılmaz, "Taş için birçok ziyaretçi geldi. Bu taş sayesinde daha yeni insanlarla tanışma fırsatı bulduk. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Göktaşımız müzede sergilendi, ziyaret edildi. Merak edenler çok oldu. Hatta Türkiye'den birçok yerden taş fotoğrafı gönderenler oldu.