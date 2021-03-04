Son dakika haberi: Halk otobüsü şoföründen kadın yolcuya cinsel saldırı! "Birlikte olup paranı vereceğim"

"SİGARA İÇMEK İÇİN ARACI DURDURDUM"



Mağdur kadın başından geçenleri eşine anlatınca ikili karakola giderek otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan F.Y., genç kadının otobüse bindiğinde iki kez farklı güzergaha gideceğini söylediğini bu nedenle son durağa gitmeden araçta sigara içmek için durduğunu ve ışıkları kapattığını tacizde bulunmadığını anlattı.

20,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda F.Y.'nin sevk ve idaresindeki otobüste yolcu olarak aldığı genç kadını ikna ve hile yoluyla güzergah dışı otobüste alıkoyarak cinsel saldırıda bulunduğunu ifade ederek iddianame düzenledi. 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Basit Cinsel Saldırı' suçları kapsamında 20,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

"CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ BİRBİRİNDEN FARKLI SUÇLAR"



Yaşanan skandal olay üzerine açıklama yapan Avukat Aylin Esra Eren, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarının birbirinden farklı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı, "Cinsel saldırı suçunun temelinde yaptırım altına alınan fiil; cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Cinsel davranış; mağdurun vücuduna temas edilerek gerçekleştirilen ve cinsel arzuların tatminine yönelik hareketlerdir. Saldırı teriminden de anlaşılacağı üzere; mağdurun cinsel özgürlüğüne haksız bir müdahale teşkil eden, onun rızası ve iradesi dışında gerçekleşen bir tecavüzü ifade eder."

CİNSEL HAREKETLER SERGİLEDİĞİ İÇİN YARGILANACAK



Genç kadının maruz kaldığı istismar olayında herhangi bir fiziksel eylem olmamasına rağmen sanık tarafından cinsel çağrışımda bulunmasını yorumlayan Avukat Gizem Gonce ise şu ifadelere yer verdi, "Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianameye göre yaşanan bu talihsiz olayda; otobüs şoförü sanığın mağdura karşı basit cinsel saldırı suçu işlediğini görüyoruz. Burada basit cinsel saldırı deyiminden; sanık tarafından mağdura karşı sarkıntılık veya cinsel ilişki seviyesine varmayan cinsel hareketlerin yapıldığını anlıyoruz. Cinsel suçlar; Türk Ceza Kanunu'nda yer alan en önemli suç tiplerinden olup, uygulamada kanundaki hassas ayrımların bilinmediği veya dosyaya doğru delillerin sunulamadığı takdirde hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında dosyaların yanlış suç tiplerinden açılmasına ve en nihayetinde bazen sanıkların yargılandıkları mahkemeden, aldıkları cezaya kadar önemli farklılıklar ortaya çıkaracak sonuçlara yol açtığını görmekteyiz."

İstanbul'da otobüs ile inen yolcuyu takip edip küfürler yağdıran İETT şoförü kamerada