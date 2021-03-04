Son dakika: Isparta'da Gamze Esgicioğlu sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Babası en ağır cezayı istedi!

Ancak savcılık bu husustan diğer sanığın delilleri karartmaya yönelik eylemlerine ilişkin beraat mütalaası verdi. Biz buna katılmıyoruz. Çünkü olay sonrasında kanların silinmesi, bıçağın yıkanması, Gamze'nin üzerindeki çamaşırların yıkanmasına yönelik eylemlerin sadece 1 kişi tarafından, yani diğer sanık tarafından yapılması çok da mümkün değil. Hayatın olağan akışına aykırı bir durum. İtirazlarımız da olacak" dedi.