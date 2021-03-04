Son dakika: Maltepe'de küçük kızı taciz etmişti! Sapık hakkında karar verildi...

Son dakika haberleri... İstanbul Maltepe'de meydana gelen olayda, çığlık sesini duyan komşuların çıkması üzerine sapık kaçtı. Sapığın elinden son anda kurtulan küçük kız ise uzun süre kendine gelemedi. Olayın polise bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan sapığın bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Polisin detaylı arama çalışmaları sonucunda 17 yaşındaki B.Ö.Ç. isimli şüpheli genç yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli genç, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Adliyeye getirilen 17 yaşındaki şüpheli, savcılık ifadesinde dedesinin yanına geldiğini, mağdur olan küçük kızın da dedesiyle aynı apartmanda oturduğunu, olay günü tam apartmandan çıkacağı sırada küçük kızın da apartmana girdiğini, yerler kaygan olduğu için kaydığını ve küçük kıza çarptığını, bunun sonucunda da küçük kızın yere düştüğünü ifade etti.
Şüpheli genç, ifadesinin devamında küçük kızın yere düşünce bağırmaya başladığını ve koşarak evine gittiğini, kendisinin de koşarak uzaklaştığı söylerken küçük kızın neden böyl bir ifade verdiğini anlayamadığını belirtti. Şüpheli B.Ö.Ç., mağdur kızın olayı çok abarttığını ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi.
'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'
Savcılık ifadesinin ardından şüpheli genç, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda şüpheli B.Ö.Ö., savcılıktaki ifadesini tekrar ederken, genç kızın yere düştükten sonra bağırmaya başladığını, bundan dolayı kendisinin korkup kaçtığını, kesinlikle küçük kızı öpmeye çalışmadığını ve apartmandaki kamera kayıtları incelendiğinde doğru söylediğinin anlaşılacağını ifade etti.
Sorgusunun sonunda şüpheli genç, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek serbest bırakılmayı talep etti.
ŞÜPHELİ GENÇ TUTUKLANDI
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunun ardından 17 yaşındaki B.Ö.Ç., dosyadaki mağdurun psikolojik danışman raporunda doğru söylediği kanaatinde olunduğundan ve şüphelinin kaçma çabası içine girdiği anlaşıldığından mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklunan şüpheli genç, cezaevine gönderildi.SON DAKİKA | İzmir'de kocası tarafından 38 yerinden bıçaklanmıştı! 'Bu son yemeğin' demiş