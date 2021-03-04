Son dakika: Maltepe'de küçük kızı taciz etmişti! Sapık hakkında karar verildi...

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Adliyeye getirilen 17 yaşındaki şüpheli, savcılık ifadesinde dedesinin yanına geldiğini, mağdur olan küçük kızın da dedesiyle aynı apartmanda oturduğunu, olay günü tam apartmandan çıkacağı sırada küçük kızın da apartmana girdiğini, yerler kaygan olduğu için kaydığını ve küçük kıza çarptığını, bunun sonucunda da küçük kızın yere düştüğünü ifade etti.