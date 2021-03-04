Son dakika: Şoke eden olay! Balkondan atlayan kızlarının başında kavga ettiler

"KIZLARININ BAŞINDA KAVGA ETMEYE DEVAM ETTİLER"

Aynı apartmanda oturan ve gürültü üzerine dışarı çıkan Metin Kızıltaş, "Ailevi mesele olduğunu biliyorum ama detaylı bilgim yok. Kız yerde yatarken hala birbirleri ile kavga ediyorlardı" dedi. Mahalle sakini Ramazan İçlek de, "Biz sese indik aşağı, çığlık vardı. Burada zaten bir erkek, ablası vardı. Kızı bağırdı, 'Uyuşturucu kullanıyor, kemerle dövdü, annemi dokuz yerinden bıçakladı' diye. Bunları söyledi diye gitti kıza vurmaya çalıştı, bir de ondan kıyamet koptu. Sonra polisi aradık. Ambulans yetişti kadını götürdüler. Adam kızına bağırıyordu 'Polisi aramak yok' diye. Çığlık atan kızı, 'Kadın cinayeti, kadına şiddet var' dedi. O kıza da gitti saldırdı. Ben de müdahale etmeye çalıştım"diye konuştu.