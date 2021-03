Tunceli’de bin kişilik ekiple koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi

Tunceli'de "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında Vali Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Durali Ceylan, il merkezinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde vatandaş ve esnaflara maske, mesafe ve hijyene riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Mehmet Ali Özkan, "Ülkemizin her yöresinde her köşeside olduğu gibi Tunceli ilimizde de tüm ilçelerimizle birlikte Koronavirüs tedbirlerine riayeti gözetmek ve vatandaşlarımıza bu konuda rehberlik yapmak için sahadayız. Ülkemiz genelinde 260 bin kişi ilimiz genelinde bin kişilik ekiple sahadayız. Her beraber Tuncelimizi gezdik, dolaştık. Vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ediyorlar. Bu bizim için son derece memnuniyet verici. İnşallah böyle devam edersek daha güzel günlere, daha güzel yarınlara, sağlıklı bir hayata doğru adım atacağız. İnsanlarımıza kurallara olan riayetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Denetimlerde yer alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel bir Tunceli için hep beraber yürümeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.