Yasa ve yönetmelikler doğru, uygulamada sorun var

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bülent Oruç, Deprem Haftasında tekrar gündeme gelen beklenen İstanbul depremi, depreme karşı başlatılan alınan tedbir ve başlatılan çalışmaları SABAH'a değerlendirdi.

Son dönemde beklenen İstanbul depremi gibi bir kavramın ortaya çıktığımı ifade eden Oruç, "Aslında da buna beklenen Marmara Depremi, demek ve öyle konuşmak daha doğru olacaktır. Çünkü yıkıcı bir depremin İstanbul'a yakın bir bölgede tüm Marmara'yı etkiyeceğinden hiçbir şüphemiz yok." şeklinde konuştu.

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ ÇOK DOĞRU BİR KAVRAM

Deprem haftasında beklenen İstanbul depremi, depreme karşı yapılan çalışmaların tekrar gündeme gelmesinin oldukça önemli ve anlamlı olduğunu ifade eden Oruç, "Aslında bunun sürekli hafızalarda yer alması ve insanların deprem bilinciyle yaşamaları çok önemli, Bizler bunu hep söylüyoruz. Fakat deprem haftasında daha fazla konuşuyoruz. Son dönemlerde beklenen İstanbul depremi gibi bir kavram çıktı ortaya, bu çok doğru bir kavram. Biz depremlerin ne zaman ve hangi büyüklükte olacağını günümüz teknolojisinde bilmiyoruz. Ama istatistiksel verilere baktığımız zaman İstanbul'u büyük bir depremin beklediğini, bütün yer bilimi insanları olarak kabul ediyoruz. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nu izleyen bir yıkıcı deprem potansiyeli gözlenmektedir. Beklenen İstanbul depremi dediğimiz zaman Kuzey Anadolu Fay Zonu'na bağlı olarak söylediğimiz bir söylem oluyor. Çünkü İzmit Körfez,i'nde iyi bildiğiniz gibi Kuzey Anadolu Fay Zonu Kuzey kolu ve Güney kolu olarak ikiye ayrılmaktadır. Kuzey kolu çok aktif bir koldur güney koluna göre güney koluda aktiftir ama uzunca bir süredir sessizliği var. Burada da bir deprem beklenebilir fakat Kuzey Kolu üzerinde daha fazla durmak gerekir İstanbul'u etkileyecek olan Kuzey Koludur" şeklinde konuştu.

TÜM MARMARAYI ETKİLEYECEK

Kuzey kolunun da kendi içinde alt kolları olduğunu belirten Oruç, "Bu alt kolları bir tanesi adalar kolu, bir tanesi orta Marmara kolu bir diğeri de Gaziköy olmak üzere üç parçaya ayrılıyor ve üçü de deprem üretme potansiyeli olan aktif kollar. Bunun tarihsel süreciğine baktığımız zaman 1509 küçük kıyamet olarak adlandırılan bir İstanbul depremi var. Tabi 1766'da iki kez üst üste iki kez yıkıcı depremle karşılaşmış. İstanbul yakın zamanda 1894 yılında çoğunlukla adalar koluna yakın bir kol üzerinde meydana geldiğini düşündüğümüz yıkıcı bir deprem. Marmara Denizi içerisinde yıkıcı olan alt kollardan bahsediyoruz. 1894'ten bugüne kadar da yıkıcı bir deprem olmadığını da görebiliyoruz. O zaman Kuzen Anadolu Fay Zonu'nun batıya doğru göçü, yani stresin transfer edilmesiyle birlikte yıkıcı deprem üretme potansiyelin batıya doğru göçünü de dikkate aldığımız da, beklenen Marmara Depremi olarak konuşmak daha doğru olacak. Çünkü yıkıcı bir depremin İstanbul'a yakın bir bölgede tüm Marmara'yı etkilemesi şüphesiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nde oturduğunu ve 99 depremini Gölcük'te yaşadığını anlatan Oruç, "İstanbul'a yakın bir bölgeyiz. Tabi ki yıkıcı bir depreme ne kadar yakınsanız o kadar etkilenirsiniz. Zemin koşulları da buna katkı sağlar, Kocaeli zemininde genç çökevler var. Deprem dalgalarını büyütme özelliği var. Dolayısıyla İstanbul'da yaşanacak yıkıcı bir depremin Kocaeli'de etkileri de fazlaca olacaktır" dedi.

Ayrıca bu kadar büyük bir deprem beklerken, "Kocaeli'de gerekli adımlar atılıyor mu?" sorusuna cevap veren Oruç, "Bütün Türkiye'de 81 ilde İl Risk Azaltma Planı(İRAP) altında bir plan başlatıldı. Kocaeli'de bende İRAP üyesiyim, ilk toplantılarımızı yaptık. Eylül ayına kadar iki çalıştay ve bir sonuç raporuyla Kocaeli havzası için yapılması gereken şeyleri somut bir şekilde dile getireceğiz. Özellikle kentsel dönüşüm ve kentsel yeniden yapılanma gibi konularda somut adımlar atılmaldır. Bugüne kadar çok konuştuk. Artık sahada adım atma zamanı gelmiştir. İdarecileri bu konuda çok kararlı hareket ediyor. Ancak, vatandaşların da bu konuda devlete yardımcı olması lazım. TOKİ'nin Kocaeli için 5 bin konut sözü verdiği bilgisini aldık. dolayısıyla binası yıkılacak vatandaşların hak sahipliği devam edecektir. Ben buradan sizin kanalınızda İRAP konusunda vatandaşların devlete yardımcı olmasını, devletinde, daha önceden de yaptığı gibi babalığını göstererek onlara yeni konut alanları inşa etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BAZI BİNALARIN YIKLIMASI GEREKİYOR

Kocaeli'nde 1999 depremini yaşamış olanlara seslenen Oruç, "99 depreminden önce yapılmış binaların mutlaka yapı sağlığının incelenmesi lazım. Sadece yapı sağlığı yetmez, zemin boyutunu da bakılması lazım. 99 depremi öncesi yapılan binalar, 1975 yönetmeliğine göre yapıldılar. hatta belki de yapılmadılar. İşte bunların da jeofizik, jeoloji ve inşaat mühendisleri tarafından eşgüdümlü olarak incelenmeleri gerekiyor. Zemin koşulları kötü olan ve kötü yapı stoğu kullanılmış bir binanın, olası bir İstanbul Depremi'nde yıkılma potansiyeli çok yüksek ise bunların dönüştürülmesi doğru değildir. Zayıf binaların dönüştürülmesi zemine, taşıma gücünün ötesinde bir yük bineceği için birde yapı statiğini bozacağı için yıkılması gerektiğini düşünüyorum.Hangilerinin güçlendirilmesi hangi binaların yıkılması gerektiği gibi süreçleri jeofizik mühendisleri ve jeolojinin de zemin boyutu ile birlikte vereceği raporu, aynı zamanda inşaat mühendisleri de yapı statiği ile incelemeler yaptıktan sonra karar verecek." açıklamasında bulundu.

YIKILMASI GEREKENLER YIKILMALI

Artık deprem konusunda adım atma zamanı geldiğini vurgulayan Oruç, "Enkazda artık insan görmek, Ayda bebekler görmek istemiyoruz. Biz akademisyenler olarak bilgi birikimimizi vatandaşımızla paylaşmaya, onların sorunlarını çözmeye hazırız. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Artık karar vericilerin de bu konuda sağlam durduklarını görüyorum. İRAP'ın bu bağlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. İstanbul İRAP için İçişleri Bakanımızın yaptığı dünkü konuşmayı izledim. Oldukça önemliydi kentsel dönüşüme vurgular yaptı. İstanbul çok önemli ama 81 ilde bu İRAP konusunda somut, kararlı ve güçlü adımlar atmalıyız. Güçlendirilmesi gerekenler güçlendirilmeli, ama yıkılması gerekenler yıkılmalıdır. Hukuki süreci çok uzatmamak gerekiyor." dedi.

1933'den 2019'a kadar, deprem konusunda çok sayıda yasa ve yönetmelik çıkardığımızı belirten Oruç, "Bu sürede çok fazla can kaybı yaşadık. Ekonomik kayıpları ve yaralanmaları söylemiyorum. Bu kadar yasa ve yönetmeliğe rağmen bu kadar ölü varsa bunun tek bir açıklaması olmalıdır. bunun tek açıklaması yasaları ve yönetmelikleri doğru çıkartıyoruz ama uygulamada sorunlarımız var. Demek ki uygulama ve denetlemede sorunlarımızdan üstesinden gelmemiz için adım atmamız gerekiyor. Bu son İzmir Depremi bana göre bardağı taşıran son damla olmuştur çünkü 99 Düzce depreminden sonra yıkıcı bir depremle karşılaşmadık. Van'da oldu, Elazığ'da oldu ve İzmir'de oldu. Bunlar bardağı taşıran son damlalardı. İRAP ile birlikte kentsel dönüşüm ile eski binalar, zemin koşulları çok kötü olan binaların ya yıkılarak yada dönüştürülerek yeni bir kentleşme adımı atmamı lazımdır. Bunun yasal ve ekonomik boyutları var bunun üstesinden devletimiz gelecektir ama vatandaşlarımız devler ile beraber özveri içerisinde bu işin üstesinden gelelim diyoruz." açıklamasında bulundu.