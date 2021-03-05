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'da flaş uyuşturucu operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin almış oldukları ihbar üzerine takibe alıp durdurdukları araçta 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 5.3.2021 13:50 Son Güncelleme: 5.3.2021 14:04 ABONE OL
Adıyaman'da flaş uyuşturucu operasyonu!

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin almış oldukları ihbar üzerine takibe alıp durdurdukları araçta 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan 'Risk Analizi' çalışmaları kapsamında; Z.Z ve M.Ç isimli şahısların araçlarında yapılan aramada 1 Kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılık ile devam edecektir." şeklinde ifade edildi.

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Adıyaman'da flaş uyuşturucu operasyonu!
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