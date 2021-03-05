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Alzaymır hastası kayıp yaşlı kadını jandarma buldu

’nın Aksu ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 83 yaşındaki Gülnari Eser, jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 10:46 ABONE OL
Alzaymır hastası kayıp yaşlı kadını jandarma buldu

Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Gülnari Eser, dün öğle saatlerinde aile üyeleri serada çalışırken evden çıktı. Eve dönen aile üyeleri Gülnari Eser'in evde olmadığı fark etti. Bunun üzerine aile bireyleri Aksu İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak kayıp ihbarında bulundu.

3 SAAT SONRA EVİNE 4 KM MESAFEDE BULUNDU

İhbar üzerine mahalleye gelen Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 saatlik arama sonrası Eser, evinden 4 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda bulunarak ailesine teslim edildi.

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Alzaymır hastası kayıp yaşlı kadını jandarma buldu
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