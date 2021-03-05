Aranan şahıslar sokağa çıkma yasağını ihlal edince yakalandılar

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan N.M.S ve A.G.H isimli şahıslar yakalanmıştır.Şahıslar ile birlikte aynı araç içerisinde bulunan 2 kişi ile birlikte toplam 4 şahsa Sokağa Çıkma yasağından 12 bin 600 Türk lirası cezai işlem uygulanmıştır." denildi.