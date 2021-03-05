Arifiye’de Kırmızı Harita denetimi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2021 Dinamik Denetim Süreci Konulu Genelgesi ve Eklerine istinaden Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı ile Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ilgili yetkililerle buluştu. Denetime çıkılmadan önce hükümet konağı önünde daire amirleriyle görüşen ikili Genelge ve eklerini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Sigorta Şirketi, berber, eczane, alışveriş merkezi, market, tuhafiye, lokantalar, büfeler, şarküteri, kuyumcu, pastane gibi birçok farklı işletmede denetimde bulunan heyet Koronavirüsten korunma ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla denetimlerde işletme sahiplerine ve vatandaşlarımıza alışveriş esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Dınkırcı, "Bu denetimlerdeki amacımız, vatandaşlarımıza rehberlik etmek, onları bilgilendirmek ve bu konudaki farkındalığı biraz daha üst seviyeye çıkarmaktır. Maske, sosyal mesafe ve temizliğin önemi artık hepimizce malum. Her ne kadar denetimlerdeki amacımız rehberlik etmek olsa da, kurallara uymayanlar hakkında da yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler de, kamu sağlığı açısından tesis edilecektir. Vaka sayısı yeniden çok yüksek seviyelere çıkarsa, korkarım yine her tarafın kapandığı günleri görürüz" dedi.

Denetimlere Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşin Kurban, İlçe Emniyet Müdürü Taner Tuncer, İlçe Jandarma Komutanı Sebahattin Aktaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Dilek, İlçe Müftüsü Hasan Rahmi Düzenli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Aka, Arsiader Başkanı Fatih Yeter ve Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yavuz katıldı.