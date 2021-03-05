Barış Pınarı Bölgesinde 28 tır insani yardım malzemesi dağıtılıyor

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, sivil toplum kuruluşlarından temin edilen 28 tır dolusu insani yardım malzemesi, Telabyad ve Resulayn'da dağıtılmaya başlandı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Telabyad ve Resulayn'da yaşayan sivil halka ulaştırılmak üzere Şanlıurfa Valiliğinin girişimleriyle ATAA Derneği ve Rahmel Alemiye Derneği tarafından bağışlanan insani yardım malzemeleri AFAD koordinasyonunda bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılıyor. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından bölgede yaşayan halktan belirlenen ihtiyaç sahiplerine yapılan dağıtımlarda ilk etapta 425 aileye gıda kolisi, hijyen seti, soba ve yakacak dağıtıldı.

Yardım malzemelerinin dağıtımı Resulayn ve Telabyad'da sürerken, 200 tonun da bölgede hizmet veren fırınlarda ekmek yapımında kullanılacak.