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Bekçinin üzerine pitbull saldılar! Dehşet anları kamerada...

Pitbull saldırısı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Sokaklarda, parklarda özellikle çocuklara ve kedilere saldıran pitbull köpekleri vatandaşın kabusu haline geldi. Son olarak Arnavutköy'de bir fabrikanın bekçisi, fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi uyarında bu kişiler tarafından bekçinin üzerine pitbull cinsi köpek salındı. Bekçi hayatının şokunu yaşarken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 16:51 Son Güncelleme: 5.3.2021 16:58 ABONE OL
Bekçinin üzerine pitbull saldılar! Dehşet anları kamerada...

Geçtiğimiz hafta sonu Arnavutköy'de bir fabrikada fabrikada bekçilik yapan O.Ö, saat 02.00'da fabrikanın etrafında dolaşan 3 kişiyi fark etti. Bekçi, kişileri sözlü bir şekilde uyararak fabrika çevresinde dolaşmamalarını söyledi. Bunun üzerine şahıslar ile bekçi arasında tartışma çıktı. 3 kişi, fabrika çalışanına yanlarında bulunan pitbull cinsi köpekle birlikte saldırdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Neye uğradığını şaşıran fabrika çalışanı, bacağını ısıran köpekten dakikalarca kurtulamadı. Bekçi bir süre sonra köpekten kurtularak fabrika içerisine kaçtı. Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, fabrika çalışanı O.Ö. olay sonrası kaçan 3 kişiden şikayetçi oldu. Pitbull saldırısı sonucu bacağından ağır şekilde yara alan O.Ö, kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Pitbull'la fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar | Video

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Bekçinin üzerine pitbull saldılar! Dehşet anları kamerada...
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