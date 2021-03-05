Burak’ın ölüm nedeni araştırılıyor

Bir süre önce askerden gelen Burak Tüylüce, Adana Merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aile polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırma sonucunda gencin Küçük Yalmanlı Mahallesi'nde görüldüğü öğrenildi. Bölgede arama çalışması başlatan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, sulama kanalında Tüylüce'nin cansız bedenine ulaştı.

Tüylüce'nin cenazesi sulama kanalından çıkarılırken, olay yerine gelen anne Hatice Tüylüce ile yakınları fenalaştı. Burak Tüylüce'nin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı çök yönlü sürdürüyor.