Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajı ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

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Resimli ve sözleri 2021: En güzel, dualı, kısa ve uzun ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!

Müslüman aleminin büyük huzura eriştiği Cuma gününün gelmesiyle ve sözleri araştırılıyor. Yapılacak ibadetlerin yanı sıra sevdiklerinin bu mübarek gününü tebrik etmek isteyenler en güzel, kısa, uzun, yeni ve atmak için sabırsızlanıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da camilere gitmeden önce Hayırlı sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlandı. Sizlerde haberimizden en yakın dostlarınıza, arkadaşlarınıza, akrabanıza göndermek isteyeceğiniz birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerini bulabilirsiniz. İşte 2021 En güzel, resimli Cuma mesajları seçenekleri...

Giriş Tarihi: 5.3.2021 08:02 Son Güncelleme: 5.3.2021 08:02 ABONE OL
Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…

ve sözleri günün anlamı dolasıyla milyonların gündemine geliyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da en güzel, resimli atmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Müslümanların bir yandan ibadetlerini gerçekleştirmek istiyor bir yandan da sevdiklerine Hayırlı Cumalar mesajını en güzel, kısa, uzun, dualı bir şekilde iletmeye çalışıyor. İşte birbirinden farklı, ayetli, ve 2021

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ İLE HAYIRLI CUMALAR!

İslam aleminin mutlulukla karşıladığı Cuma günü gelirken Cuma mesajları ile sevinç ikiye katlanıyor. Resimli Cuma mesajı ile Whatsapp, Facebook Messenger ya da SMS yolu ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin… İşte birbirinden farklı seçenekleri ile 2021 Cuma mesajları ile sözleri…

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2021

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, resimli, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajı ile Hayırlı Cumalar…

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2021: En güzel, dualı, kısa ve uzun Cuma mesajı ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin!
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