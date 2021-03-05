Damdan atlayıp kaçan hükümlü yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan Ramazan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ramazan Y.'nin Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturduğunu tespit eden ekipler harekete geçti.

Polisin geldiğini gören Ramazan Y. evinin damından atlayarak kaçtı. Zanlı yaşanan kısa kovalamacanın ardından yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.