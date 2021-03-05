Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dünya Kadınlar Günü mesajları 2021: 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor!

Dünya mesajları 2021: mesajları ve sözleri paylaşılıyor!

Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan , bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Ülkemizde ilk kez 1921 tarihinde kutlanan bu önemli günün anlam ve önemine hitaben şimdiden ve sözleri sorgulamaları başladı. Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan uluslararası bir gün olarak kabul edilen Kadınlar Günü sözlerini sizler de sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. İşte 8 Mart sözleri ve mesajları!

Giriş Tarihi: 5.3.2021 17:08 ABONE OL
Dünya Kadınlar Günü mesajları 2021: 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor!

8 Mart Dünya Emekçi kutlamaları şimdiden başladı. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan bu önemli günde; anneye, sevgiliye, eşe, öğretmene gönderilecek ve sözleri hakkında sorgulamalar da artış gösterdi. Bilindiği üzere , kadın hakları hareketinde odak noktası haline gelmiştir. Sizler de çevrenizdekilerle bu önemli günün anlamını ve önemini paylaşabilir, onlara WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden Kadınlar Günü mesajları ve sözlerini yollayabilirsiniz.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların kutlu olsun

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Dünya Kadınlar Günü mesajları 2021: 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor!

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

Dünya Kadınlar Günü mesajları 2021: 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor!

EN GÜZEL DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...

Kadın bir gün değil hergün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!

Dünya Kadınlar Günü mesajları 2021: 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor!

Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle...

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya "nüz kutlu olsun.

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü"nü kutluyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Kadınlar Günü mesajları 2021: 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA