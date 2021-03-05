Dünya Kadınlar Günü mesajları 2021: 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri paylaşılıyor!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları şimdiden başladı. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan bu önemli günde; anneye, sevgiliye, eşe, öğretmene gönderilecek Kadınlar Günü mesajları ve sözleri hakkında sorgulamalar da artış gösterdi. Bilindiği üzere Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde odak noktası haline gelmiştir. Sizler de çevrenizdekilerle bu önemli günün anlamını ve önemini paylaşabilir, onlara WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden Kadınlar Günü mesajları ve sözlerini yollayabilirsiniz.
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!
Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum
Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun
Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun
Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.
Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun
Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun
Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.
8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.
Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…
EN GÜZEL DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ
Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun...
Kadın bir gün değil hergün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!
Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle...
Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.
Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü"nü kutluyorum.