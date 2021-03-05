Edirne'de tedbirler kapsamında banklar geçici olarak kaldırıldı

Edirne Belediyesi ekipleri, kentin en işlek yerlerinden Saraçlar Caddesi ile diğer bölgelerdeki bankları kaldırdı.

Sosyal mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle geçici olarak kaldırılan bankların yerlerine ekipler, çiçeklik koydu.

Polis ekipleri de caddelerde vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 107,43 olan Edirne, Türkiye haritasında da kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor.

Trakya'da geçen haftaya göre vaka sayısı en fazla Edirne'de yükseldi. Kente, vaka sayısı 75,29'dan 107,43'a çıktı.