Evinin cam ve pencerelerini kırıp, çıktığı sokakta otomobil ve iş yerlerine zarar verdi

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. 4522 Sokak'taki evinde tek başına yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Hüseyin K., evinin kapı ve pencere camlarını kırarak sokağa çıktı. Sokakta önüne gelen iki otomobilin camlarını kıran Hüseyin K., ardından bölgedeki bir siteye yöneldi. Siteye giremeyince Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerlerine yönelen Hüseyin K., buradaki bir mefruşat mağazasının camlarını taş atarak kırdı.



Mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin K., Döşemealtı Polis Merkezi'ne götürüldü. Bir grup mahalleli, Hüseyin K.'den şikayetçi oldu.



Hüseyin K.'nin elinde taş ile sokakta yürümesi ve iş yerinin camına taş atması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.