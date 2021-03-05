Eyyübiye Belediyesi, öğrencileri unutmadı

Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da takdir toplayan Eyyübiye Belediyesi, bünyesindeki İyilik Merkezi aracılığıyla binlerce yardıma muhtaç vatandaşa ulaşıyor. Hayırseverlerin desteğiyle başta gıda kolisi olmak üzere, beyaz eşya, eğitim seti ve giyecek yardımında bulunan ekipler, vatandaşların duasını alıyor. Ekipler son olarak Yamaçaltı mahallesinde bulunan öğrencilere, eğitim seti, bot, mont ve bereden oluşan yardım setini hediye etti. Düzenlenen dağıtım törenine; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Çakmak, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, Mahalle Muhtarı Hüseyin Akkan, Belediye Meclis Üyeleri, Okul Müdürü Mehmet Canbeyli ile okul idarecileri katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kuş, mahalle sakinlerinin halı saha talebini de geri çevirmeyip, ilgililere bölgede bir halı saha yapılması talimatını verdi.

Yardıma muhtaç vatandaşlara imkanlar ölçüsünde ulaşmaya devam edeceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Belediyemiz bünyesinde kurulan İyilik Merkezi ilk günden bu yana durmaksızın çalışmalarına devam ediyor. Şuanda Yamaçaltı mahallemizde dezavantajlı çocuklarımıza kıyafet yardımında bulunduk. İyilik bulaşıcıdır diyoruz, en güzel hastalık İyiliktir diyoruz. Eyyübiye'de dezavantajlı çocuklarımıza yardımda bulunmak isteyen hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı İyilik Merkezi'ne bağış yapmaları anlamında kendilerini davet ediyoruz. Gerçekten İyilik merkezi Eyyübiye Belediyemizin en aktif çalışan birimlerinden biri. Hayırsever vatandaşlarımız İyilik Merkezimize güven duyuyorlar ve onlara gerek nakdi gerek yardım kolisi gerek ise kıyafet anlamında yardımda bulunuyorlar. Çocuklarımıza ve binlerce dezavantajlı ailemize İyilik merkezi aracılığı ile ulaştık. Ben bağışta bulunan gerek yurt içi gerekse yurtdışındaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben bu İyilik merkezimizde çalışan bütün personellerimize hassas duyarlılıklarından dolayı teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Yamaçaltı Mahalle muhtarı Hüseyin Akkan da Başkan Kuş'a teşekkür ederek şunları söyledi: "Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a yaptığı yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Özellikle Yamaçaltı Mahallemize vermiş olduğu önemden dolayı, ayrıca mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bütün hayırsever vatandaşlarımıza bizleri gördükleri için hayırlarını kabul edip, Allah razı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Mehmet Canbeyli ise, "Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi aracılığı ile öğrencilerimize giyim yardımı yapıldı. Bu kapsamda iyilik merkezimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın bir çok ihtiyacı karşılanmış oldu. Bu bağlamda Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezinde çalışan arkadaşlarımıza ve başta Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.