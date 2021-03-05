Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde belli oldu. Her hafta birbirinden güzel indirimli ürünleri tüketiciyle buluşturan markette bu hafta teknolojide dev kampanya bulunuyor. Henüz kataloğu incelememiş olan vatandaşlar ise BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimde olacak sorusuna yanıt arıyor. 5 Mart Cuma gününden itibaren teknolojiden, mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerine varıncaya kadar birçok ürünü bulabilmeniz mümkün. İşte 5 Mart 2021 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE BÜYÜK İNDİRİM GÜNÜ BAŞLADI! 5 MART 2021

Cuma günleri sabırsızlıkla beklenen BİM aktüel ürünler indirimleri nihayet satışa çıktı. BİM aktüel ürünler ile bu hafta gelecek ürünler arasında haftanın en çok dikkat çeken ürünleri kahve makinesi ve buzdolabı oluyor. 5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler indirimleri şöyle;