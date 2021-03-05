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Haftanın kataloğu yayınlandı! 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!

Merakla beklenen kataloğu yayınlandı. Cuma günü başlayan indirimlerle ilgili olarak vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. Bugünden itibaren satışa sunulan ürünler arasında buzdolabı, blender seti, fincanlı filtre kahve makinesi, çok amaçlı dolap, buhar jeneratörlü ütü öne çıkıyor. Dar gelirliden yüksek gelirli her vatandaşın bütçesine uygun olarak hazırlanan indirimli ürünler listesi merak ediliyor. İşte aktüel ürünler kataloğu indirimli listenin tamamı…

Giriş Tarihi: 5.3.2021 09:00 ABONE OL
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!

Haftanın kataloğu indirimli tam liste halinde belli oldu. Her hafta birbirinden güzel indirimli ürünleri tüketiciyle buluşturan markette bu hafta teknolojide dev kampanya bulunuyor. Henüz kataloğu incelememiş olan vatandaşlar ise aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler indirimde olacak sorusuna yanıt arıyor. 5 Mart Cuma gününden itibaren teknolojiden, mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerine varıncaya kadar birçok ürünü bulabilmeniz mümkün. İşte 5 Mart 2021 Cuma indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE BÜYÜK İNDİRİM GÜNÜ BAŞLADI! 5 MART 2021

Cuma günleri sabırsızlıkla beklenen BİM aktüel ürünler indirimleri nihayet satışa çıktı. BİM aktüel ürünler ile bu hafta gelecek ürünler arasında haftanın en çok dikkat çeken ürünleri kahve makinesi ve buzdolabı oluyor. 5 Mart 2021 BİM aktüel ürünler indirimleri şöyle;

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!

5 MART 2021

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!

5 MART 2021

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!

5 MART 2021

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!

5 MART 2021

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!

5 MART 2021

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!

5 MART 2021

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!

5 MART 2021

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!

5 MART 2021

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Mart 2021 aktüel ürünler ile Cuma indirimi başladı!
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