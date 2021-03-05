Manisa, Hatay ve Kayseri’de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasında; İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulanan kısıtlamaların Pazar günü bir müddet daha devam edeceğini ifade etmişti. Mart ayı itibarıyla uygulamaya geçen normalleşme kararlarıyla beraber vatandaşlar ikamet ettikleri illerde hafta sonu kısıtlamalarının hangi saatlerde olacağını merak ediyor. Bu kapsamda "Hatay, Manisa, Kayseri'de yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart Cumartesi Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı.
YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli kararlar alınmış ve Başkan Erdoğan, bu kararları toplantı sonrası yaptığı açıklamada hafta sonu kısıtlamalarında, illerdeki risk durumuna bağlı olarak normalleşme adımlarının atıldığını ifade etmişti.
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;
- Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
- Hafta sonlarında ise;
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.