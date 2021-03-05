İnşaat işçisi Suriyeli sağlık ocağı önünde öldü

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Toki Konutları içerisindeki sağlık ocağı bahçesinde meydana geldi. Yakınlardaki inşaatta çalışan Suriye uyruklu Fadıl Kehlo aniden fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşları İlhami B. ve Ferit Y. Kehlo'yu otomobillerine alarak yakınlardaki sağlık ocağına götürdü. Kehlo, sağlık ocağındaki görevli doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık ocağına gelen vatandaşların cenazeyi görmemesi için üzeri örtülen Kehlo'nun arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Ölüm şüpheli bulunması üzerine Fadıl Kehlo'nun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.