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İnşaat işçisi Suriyeli sağlık ocağı önünde öldü

’da çalıştığı inşaatta fenalaşan ve arkadaşları tarafından yakınlardaki sağlık ocağına götürülen Suriyeli Fadıl Kehlo (38), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kehlo’nun arkadaşları cenazenin başında gözyaşlarına boğuldu.

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Giriş Tarihi: 5.3.2021 15:35 ABONE OL
İnşaat işçisi Suriyeli sağlık ocağı önünde öldü

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Toki Konutları içerisindeki sağlık ocağı bahçesinde meydana geldi. Yakınlardaki inşaatta çalışan Suriye uyruklu Fadıl Kehlo aniden fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşları İlhami B. ve Ferit Y. Kehlo'yu otomobillerine alarak yakınlardaki sağlık ocağına götürdü. Kehlo, sağlık ocağındaki görevli doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık ocağına gelen vatandaşların cenazeyi görmemesi için üzeri örtülen Kehlo'nun arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Ölüm şüpheli bulunması üzerine Fadıl Kehlo'nun cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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İnşaat işçisi Suriyeli sağlık ocağı önünde öldü
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