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'da pes dedirten manzara! Restoran açılışında halayı

Son dakika haberler… Avcılar’da, ‘Bu kadarına da pes!’ dedirten anlar yaşandı. Kontrollü normalleşme ile faaliyetlerine başlayan bir restoranın açılışında; müzikli, palyaçolu ve halaylı kutlama yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 'Sosyal mesafe kurallarına' uyulmadığı gerekçesiyle halayı sonlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 09:39 Son Güncelleme: 5.3.2021 09:50 ABONE OL
İstanbul'da pes dedirten manzara! Restoran açılışında Corona halayı

Son dakika haberler…Koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yeniden açılmasına karar verilmesinin ardından Merkez Mahallesi'ndeki Talimhane Caddesi üzerinde yabancı uyruklu kişiler tarafından hazırlıkları günler öncesinden yapılan restoran için renkli açılış düzenlendi.

İş yerinin çevresi balonlarla donatılırken, palyaço ve gösteri ekibi hazırlandı. Kurulan ses sistemi ile Türkçe ve Arapça müzikler çalındı.

Yoldan geçenlerin ilgi ile izlediği açılış için restoranın önünde toplananların sayısı giderek artarken, bazı çocuklara dürüm kebap ikram edildi. Üzerlerinde yöresel kıyafet bulunan 6 kişi, müzik eşliğinde oyun oynayarak halay çekti.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aşayiş ekibi otomobilinden yaptığı anonsla salgın hastalık tehdidinin henüz bitmediğini, toplananların sosyal mesafeye uygun davranmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Bunun üzerine halay ve müzikli eğlenceye son verildi.

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İstanbul'da pes dedirten manzara! Restoran açılışında Corona halayı
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