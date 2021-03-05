İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Bayındır Yolu Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Murat Aksu (35) idaresindeki tescilsiz motosiklet, yanında seyreden Levent Erdince'nin kullandığı 35 ACK 021 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çarpışmanın etkisiyle düşerek başını yere vuran Murat Aksu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Levent Erdince'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazanın ardından Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş yönünden güvenliği sağlarken Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bölge trafik bürosu amirliği ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın ardından hurdaya dönen motosikletler çekici yardımı ile otoparka çekildi.Yaşamını yitiren Aksu'nun cenazesi savcılığın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.