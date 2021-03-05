Olay Sultangazi Cengiz Topel Caddesi Atilla Sokak'ta bulunan beş katlı bir binanın çatısında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çatıda yapılan izolasyon çalışmaları sırasıda etrafa saçılan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Yangın sebebiyle oluşan duman kısa sürede gökyüzünü sardı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İzolasyon çalışması sırasında yangın çıktı | Video

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. 5 katlı binanın çatı katında yaşadığı ve yangın sebebiyle oluşan dumandan rahatsızlandığı belirtilen bir yaşlı kadına ise olay yerinde bulunan sağlık çalışanları müdahale etti. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.