Kavgada pompalı tüfekle boynundan vuruldu... Olayla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı

Olay İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sezer Ö., aracını sokak üzerinde bulunan bir kahvehanenin önüne park etmek istedi. Bunun üzerine kahvehanenin işletmecisi olduğu ileri sürülen dört kişi Sezer Ö. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla işletmeci grup Sezer Ö.'yü darp etmeye başladı. Bu esnada saldırganlardan biri iş yerinden getirdiği pompalı tüfekle Sezer Ö.'ye ateş açmaya başladı. Silahtan yayılan saçmalar Sezer Ö. yerine olay yerinde bulunan ve kavgayla ilgisinin olmadığı öğrenilen Pakistan uyruklu Zamir Khan'a isabet etti. Khan'ın vurulduğunu gören dört saldırgan, araçlarına binip olay yerinden uzaklaştı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Zamir Khan'ın vurulduğunu gören mahalleli durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından Zamir Khan'ı hastaneye kaldırdı. Khan'ın durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"OLAYLA HİÇBİR İLGİSİ YOKTU"

Olaya tanıklık eden çevre esnafı "Park meselesi yüzünden tartışıyorlardı. Bir anda silah sesleri duymaya başladık. Pompalı tüfekle ateş etmişler, saçmalarda orada bulunan Pakistanlı bir arkadaşa isabet etmiş. Olayla hiçbir alakası yoktu, maganda kurşunu ile boynundan yaralanmış" ifadelerini kullandı.