Kayapınar Belediyesi’nden kedi evi projesi

Kayapınar'da yaşayan her canlının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan ve her zaman sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunan Kayapınar Belediyesi, Kedi evi projesini hayata geçirdi. Kayapınar Belediyesinin kendi atölyesinde üretilen kedi evleri bugün Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç'un katılımıyla vatandaşlara dağıtıldı.

Hayvan sever vatandaşlar, kedi evleri yapımından dolayı Kayapınar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sıcak ve soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir alan olarak tasarlanan kulübeler dış hava koşullarına dayanıklı olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkat çekiyor.