Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi!

Hz.Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği, Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelen Miraç Kandili ne zaman sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre belli oldu. Bu önemli gecede oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak önemli bir durumken, yine bu mübarek gecede kusur ve günahlar için tövbe edilmesi gerektiği bilinmektedir. Öte yandan yine bu gecede namaz kılmak ve bu şekilde ibadet ederek geçirmenin sevabı oldukça büyüktür. Bu bakımdan; Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili'nin önemi ve anlamı!

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.