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ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; ne zaman sorusu yanıt buldu. İslam alemi açısından büyük önem taşıyan kandil günlerinde bol bol dua etmek, ibadet ederek bu önemli günleri geçirmek, namaz kılmak isteyenler için bu yönde sorgulamalar sürüyor. Miraç Kandili ikinci bir Kadir Gecesi hükmünde olduğu için bu gecede edilen duaların geri çevrilmeyeceği bilinmektedir. İşte Miraç Kandili'nin anlam ve önemi!

Giriş Tarihi: 5.3.2021 15:50 ABONE OL
Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi!

Hz.Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği, Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelen ne zaman sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre belli oldu. Bu önemli gecede oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak önemli bir durumken, yine bu mübarek gecede kusur ve günahlar için tövbe edilmesi gerektiği bilinmektedir. Öte yandan yine bu gecede namaz kılmak ve bu şekilde ibadet ederek geçirmenin sevabı oldukça büyüktür. Bu bakımdan; , hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili'nin önemi ve anlamı!

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.

Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi!

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi!

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi!

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi!

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Miraç Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:

1- 'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz "Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurdu.

2- Salat ü selâm okumak.

3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz.

4- Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.

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Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Miraç Kandili’nin anlam ve önemi!
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