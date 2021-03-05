MPİ ile On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? On numara sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama!

Binlerce şans oyunu sever MPİ ile on numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. Akşam saatlerine doğru noter huzurunda ve haftanın iki günü gerçekleştirilmekte olan bu çekiliş için bilet dolduran vatandaşlar kazanan numaraları merak ediyor. "5 Mart On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" soruları bu noktada ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (5 MART 2021)

On numara çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Binlerce vatandaşın şanslı numaraları tahmin etmek amacıyla oynadığı bu oyun her hafta Sisal Şans tarafınca Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşiyor.