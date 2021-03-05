MPİ ile On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? On numara sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama!

Binlerce şans oyunu sever MPİ ile on numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı araştırmalarına başladı. Akşam saatlerine doğru noter huzurunda ve haftanın iki günü gerçekleştirilmekte olan bu çekiliş için bilet dolduran vatandaşlar kazanan numaraları merak ediyor. "5 Mart On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?" soruları bu noktada ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı.
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (5 MART 2021)
On numara çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Binlerce vatandaşın şanslı numaraları tahmin etmek amacıyla oynadığı bu oyun her hafta Sisal Şans tarafınca Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşiyor.
1 Mart On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklanacak.
SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.