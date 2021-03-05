20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman? MEB'den 2021 Öğretmen atama takvimi açıklaması!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı binlerce kişinin beklediği öğretmen atama takvimini yayımladı. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 20 bin öğretmen ataması için başvuruların tarihleri belli olurken atanmayı bekleyen binlerce öğretmen konuya dair yapılan açıklamanın detaylarını merak ediyor. Buna göre; "2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, 2021 atama takvimi belli oldu mu?" soruları da yanıt arıyor.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE 2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika haberi ile 2021 öğretmen atama takvimi ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği 20 bin kişilik atamaların başvuru tarihleri kamuoyuna duyuruldu. Atanmayı bekleyen binlerce öğretmenin 15 Mart tarihinden 26 Mart'a kadar ön başvurularını yapacağı bildirildi.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak.
MEB 2021 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK? KONTENJAN SAYISI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" ifadelerini kullandı.
2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı.
İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...