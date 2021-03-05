20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman? MEB'den 2021 Öğretmen atama takvimi açıklaması!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı binlerce kişinin beklediği öğretmen atama takvimini yayımladı. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 20 bin öğretmen ataması için başvuruların tarihleri belli olurken atanmayı bekleyen binlerce öğretmen konuya dair yapılan açıklamanın detaylarını merak ediyor. Buna göre; "2021 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, 2021 atama takvimi belli oldu mu?" soruları da yanıt arıyor.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE 2021 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen son dakika haberi ile 2021 öğretmen atama takvimi ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği 20 bin kişilik atamaların başvuru tarihleri kamuoyuna duyuruldu. Atanmayı bekleyen binlerce öğretmenin 15 Mart tarihinden 26 Mart'a kadar ön başvurularını yapacağı bildirildi.