Onların mesleğini duyan korkuya kapılıyor... "İşe başladığımda eşim 1 hafta kapıda bekledi"

'BEBEK YIKAMALARINDA ZORLANIYORUM'

Yanık ve kazaların kendilerini zorladığını ifade eden İlknur Özkalp, "En zorlandığım yıkamalar bebekler. 3-4 yıl yıkayamadım. Çünkü ben ilk bebeğimi kaybettim, en çok onlarda zorlandım. Şimdi alıştım, onları yıkarken konuşuyorum. 'Benim bebeğime selam götürün' diyerek yıkıyorum. Bir de cenaze yakınlarından bazen etkileniyorum, onlarla beraber ağlayarak cenazeyi yıkıyorum" dedi.

'İLK ZAMANLAR ZORLANDIM'

10 yıldır meslekte olduğuna dikkat çeken Fadime Saçkan (39) ise eşinin desteğiyle işe başladığını kaydetti. Saçkan, "Eşim, alışayım diye buraya 15 gün kadar benimle geldi. İlk zamanlarda zorlandım ama arkadaşların desteğiyle alıştım. Trafik kazaları ve genç ölümlere çok üzülüyorum" diye konuştu.

'İLAHİYAT OKUMAYA KARAR VERDİM'

Diyanet Eğitim Merkezi'nden gassallık belgesini aldıktan sonra ilahiyat okumaya karar verdiğini ifade eden Saçkan, "Belgemi aldıktan sonra işe başladım. Daha sonra kendimi geliştirmek için üniversite sınavına girdim. Açık öğretimden de olsa ilahiyat okuyorum. İkinci sınıftayım, bu meslek, okumamda etkili oldu" ifadelerini kullandı.

'AKRABA TAVSİYESİYLE GASSAL OLDUM'

Akrabasının tavsiyesiyle gassal olduğunu, 10 yıldır işini severek yaptığını kaydeden Kamile Ercan (32), "Bu işe başlamadan önce en büyük destekçim eşim oldu. Ben de ilk başta zorlanacağımı düşündüm. Daha önce bir ölüyle karşılaşmadığım için nasıl olacağını ve nasıl tepki vereceğimi bilmediğim için öyle düşünmüştüm ama zorlanmadım" şeklinde konuştu. Pandemiden dolayı ilk başta gelen koronavirüslü ölümlerde çok korktuğunu söyleyen Ercan, "Her ne kadar önlem alsak da bize bulaşır mı diye korkuyorduk, zamanla buna da alıştık" dedi.