Ormanya, Cumartesi günleri açık

Kocaeli'den ve çevre illerden ziyaretçilere ev sahipliği yapan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Pazar günleri hariç haftanın 6 günü misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 7'den 70'e herkesin severek gezdiği Ormanya'nın cumartesi günü de hizmet vereceği belirtildi.





TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR

Covid-19 salgısını süresince Ormanya'da tüm bakım ve temizlik çalışmaları titizlikle yapıldı. Ziyaretçiler için Ormanya girişine ateş ölçer ve Kovid-19 bilgilendirmeleri yerleştirildi. Alan içerisinde birçok noktaya dezenfektan makineleri yerleştirilerek vatandaşın sosyal mesafeye dikkat etmesi için de sık sık anonslar yapıldı.



HER YAŞA HİTAP EDİYOR

Toplam 6 ana bölgeden oluşan Ormanya'da, Hayvanat Bahçesi, Vahşi Yaşam Alanı, Çadır ve Karavan Kamp Alanı, Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi ve Doğa Okulu alanları bulunuyor.Kocaeli'deki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'yı 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle 2 ay kapatılmasına rağmen 5 milyon kişi ziyaret etmişti.