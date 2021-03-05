Prof. Dr. Sarıbıyık: Pandemi’yi fırsata çeviyoruz

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel donanımlarını arttırmak için düzenlenen 'SUBÜ Konuşmaları' programının ilk konuşmacısı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu oldu. Üniversitenin YouTube kanalından canlı yayınlanan programın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yaptı. Daha sonra ise Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESBAM) Müdürü Doç. Dr. Murat Çilli moderatörlüğünde, 'Yeni Normalde Gençlik Hizmetleri ve Üniversite Gençliği' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

SUBÜ Konuşmaları programının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Bundan sonraki her Çarşamba saat 14.00'de sizleri Türkiye'nin seçkin isimleriyle bir araya getirerek onların deneyimlerinden faydalanmanızı sağlayacağız. Bu programla öğrencilerimize bilgi ve becerinin yanında bir takım yetkinlikler de kazandırmak, onların vizyonlarını genişletmek, farklı yönlerden bakmalarını sağlamak ve ufuklarını açmak istiyoruz. Sadece öğrencilerimize değil, 'SUBÜ Konuşmaları'nı takip eden herkese katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Pandemi'nin sıkıntılarını fırsata çevirmenin çarelerini aradıklarını belirten Sarıbıyık, "Öğrencilerimize farklı bir takım yetkinlikler kazandıracak kişilerle yüz yüze buluşturmayı çok arzu ederdik. Bunu inşallah ilerleyen zamanlarda tekrar müsait bir zemin oluştuğunda yapacağız. Pandemi bir kriz ortamı. Biz bu programla krizi faydaya dönüştürüyoruz. İlk konuk olarak sayın bakan yardımcımızı aramızda görmekten son derece mutluyuz" diye konuştu.

Gençlerin sorunlarıyla ilgilenen ve bunlara çözüm bulmak için çalışan bir bakanlıkta görev yaptıklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, "Gençlik dönemimde karşılaştığım zorluklarla bugünkü gençlerimizin de az çok karşılaştığını düşünüyorum. Eğitim sürecinde barınma, burs, eğitim materyalleri, kültürel ve sportif imkânlar gibi başlıkların ne manaya geldiğini ve bu başlıklar altında ne gibi sıkıntılar çekildiğini tahmin edebiliyorum. Biz yurtlara yaptığımız ziyaretlerde öğrenci kardeşlerimizin her türlü sorunu dile getirmelerini istiyoruz. Böylelikle sorunları birinci ağızdan duymak ve bunları çözmek için planlar geliştirmek son derece sağlıklı oluyor" dedi.

Aksu, "Ülkemiz çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Eskiden üniversite sayısı az olduğu için 4 yıllık bir fakültede okumak oldukça zordur. Şimdi ise üniversitesi olmayan ilimiz yok. SUBÜ akademisyenlerini ve öğrencilerini hem yurt hem de spor tesisleriyle ilgili bir bilgilendirme gezisine davet ediyorum. İl müdürümüze bu konuyla ilgili bir ricada bulunacağım. Çünkü Sakarya'da pilot olarak başlattığımız ve şu anda tüm Türkiye'de uygulamaya koyduğumuz bir çalışmamız var. Eskiden stadyumlarımız sadece maçların olduğu günlerde kullanılır ve aylarca buralara kimseler gelip gitmezdi. Sonradan stadyumlarımızın içerisinde yürüyüş yolları ve atletizm pistleri koyarak maçların dışında da bu alanların kullanılmasını istedik" diye konuştu.

Aksu, "Daha sonra stadyumların altındaki boş alanları antrenman, okçuluk ve kısa koşular yapılabilecek salonlara çevirdik. Böylelikle 7/24 kullanılabilir hale getirdik. Bunu genç kardeşlerimiz bu alanlardan daha fazla faydalansınlar diye yapıyoruz. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz gelip gezsinler; buralarda hangi sporları yapabileceklerini, nasıl başlayabileceklerini ve nasıl öğrenebileceklerini onlara anlatalım. Örneğin bu doğrultuda SUBÜ'de yüzme bilmeyen kimse kalmasın. Sırayla herkesi eğitime tabi tutalım ve yüzme öğretelim. Sonra da takım sporları da olabilir, bireysel sporlar da olabilir; yapmak istedikleri bir spor branşıyla ilgili eğitime alalım. Mottomuz da, 'SUBÜ de Her Öğrencimiz Bir Sporcu' olsun" dedi.

Aksu, "Günümüzde kapalı mekânları çok kullanıyoruz. Hareketlerimiz azalıyor. İşleri oturduğumuz yerden zihinle çözüyoruz. Allah bize öyle bir beden vermiş ki hareketle zinde kalıyor, iyileşiyor ve birçok hastalığı hareketle uzaklaştırıyor. Hareketsiz olanlar yığılıp kalıyor, hareketli olanlar hem genç kalıyorlar hem hareket kabiliyetleri sürekli artıyor. Günümüzde daha çok yiyoruz, daha çok enerji alıyoruz ama daha çok enerji sarf etmiyoruz. Enerjinin en doğru sarf edileceği yer spordur. Enerjinizi sporla sistematik olarak kullanırsanız vücudunuz sağlık kazanır. İnsanın kendisine verdiği zarar uyku düzeni bozukluğu, yanlış beslenme ve hareketsizliktir." diye konuştu.