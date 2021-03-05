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’da depremler ele alındı

Şubesi ve Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1-7 Mart deprem haftası sebebiyle 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamındaki program gerçekleştirildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 5.3.2021 15:49 ABONE OL
Şanlıurfa’da depremler ele alındı

DSİ Konferans Salonunda gerçekleşen programa Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Op. Dr. Ahmet Hamdi İnan,Türk Kızılay Şanlıurfa Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Kaysı, Türk Kızılay Haliliye ilçe başkanı Mehmet Keskin, Genç Kızılay Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Ayebe, Şanlıurfa Kızılay İl Kadın Kolları Başkanı Naime Ozgoz Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Op. Dr. Ahmet Hamdi İnan konuşma yaptı.

Yapılan konuşmalarda deprem ile ilgili farkındalık yaratıp, bilinçli davranmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi konular ele alındı.

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Şanlıurfa’da depremler ele alındı
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