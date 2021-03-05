Şanlıurfa’da temizlik yapan işçiye motosiklet çarptı

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan temizlik görevlisinde motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile işçi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede temizlik görevlisi olarak çalışan Abdulhalim K. isimli işçiye temizlik yaptığı sıralar karşı kaldırımı temizlemek isterken yoldan geçen motosikletin çarpması sonrası yaralandı. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi.

Olay yerinde yaralı görevliye yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.