Siverek’te ‘Bende Geleceğe Bir Ağaç Bırakıyorum Projesi’

Köy okulu idaresi tarafından temin edilen ağaçlar öğrenciler tarafından okul bahçesinde toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Dikilen her ağaç geleceğe ve doğaya bir katkı sağladığını belirten Bakmaç İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü şunları kaydetti. ''Okulların tekrar açılmasıyla birlikte bahçemizin daha güzel bir görünüme kavuşması adına öğrencilerimizin destekleriyle bahçemize ağaçlandırma çalışması kapsamında 'Bende Geleceğe Bir Ağaç Bırakıyorum Projesi' ile ağaç dikimi yaptık. Bizleri yalnız bırakmayan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Ağaç dikiminden dolayı mutlu olan öğrenciler ağaçları elleriyle dikerek can suyu verdi. Öğrenciler Ağaçlandırma çalışmalarından dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.