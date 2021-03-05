Son dakika: Barışmak istediği eşinden olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı! Silahla vurup intihar etti

KAVGA ETTİĞİ EŞİYLE BARIŞMAK İSTEDİ

Olay saat 14.30'da Güngören Akıncılar Mahallesi Posta Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2020 yılında cezaevinden çıktığı öğrenilen 46 yaşındaki K.A. isimli erkek bir hafta önce kavga ettiği eşi 35 yaşındaki E. A. ile barışmak istedi. E. A. barışma talebini kabul etmeyince K. A. bugün yanına aldığı silahla E. A.'ya ait olan tekstil atölyesine gitti.