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: Barışmak istediği eşinden olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı! Silahla vurup intihar etti

haberleri... İstanbul 'de kan donduran bir olay meydana geldi. Bir hafta önce kavga ettiği eşiyle barışmak için iş yerine giden 35 yaşındaki K.A., eşinden olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı. K.A, silahla eşini ağır yaraladıktan sonra intihar etti. İşte bu son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 18:21 Son Güncelleme: 5.3.2021 18:30 ABONE OL
Son dakika: Barışmak istediği eşinden olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı! Silahla vurup intihar etti

Son dakika haberine göre; Güngören'de kavga ettiği eşi ile barışmak isteyen K.A. (35), eşinden olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı. Eşini silahla vurarak ağır yaralayan K.A., aynı silahla intihar etti. İşte son dakika haberinin kan donduran ayrıntıları...

KAVGA ETTİĞİ EŞİYLE BARIŞMAK İSTEDİ

Olay saat 14.30'da Güngören Akıncılar Mahallesi Posta Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2020 yılında cezaevinden çıktığı öğrenilen 46 yaşındaki K.A. isimli erkek bir hafta önce kavga ettiği eşi 35 yaşındaki E. A. ile barışmak istedi. E. A. barışma talebini kabul etmeyince K. A. bugün yanına aldığı silahla E. A.'ya ait olan tekstil atölyesine gitti.

EŞİNİ AĞIR YARALADI, İNTİHAR ETTİ

Eşi E. A.'ya ateş ederek ağır yaralayan K.A. daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan E. A. hastanede yoğun bakıma alınırken K.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen cenaze aracıyla K. A.'nın cesedi tabuta alınarak morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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Son dakika: Barışmak istediği eşinden olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı! Silahla vurup intihar etti
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