Son dakika: Dansçı liseliye bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırganın 6 yıl hapsi istendi...

"KASTEN ÖLDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDIĞIM ORTADA"



Duruşmada mütalaayı kabul etmediğini belirten Berhan Tamalan, "Başından beri duruşmalara hakkımın yerini bulması için katılıyorum. Hastane raporlarım ve video kayıtlarımda, konuşmalarımdan kayıtlıdır. Gerçekten ölümcül bir yara aldığım düşüncesindeyim. Kasten öldürülmeye çalışıldığım ortada" diye konuştu.





Duruşma sonrası gazetecilere konuşan anne Kibriye Aldoğan Tamalan, "Bugün savcımız yaralamadan mütalaa verdi. İtiraz ettik. Oğlum bir senedir psikolojik tedavi görüyor. Üniversite sınavlarına hazırlanamadı. Adli Tıp raporları var oğlumun, 10 gün yoğun bakımda yattı ölümden döndü. Hala yaraları ve ağrıları devam ediyor. Uyuyamıyor sabahlara kadar sırtının bıçak yaralarının ağrısından, kontrolleri bile hala devam ediyor. Bugün çok üzgünüm, şoktayım. Oğlumun psikolojisi iyice bozuldu. Adaletin yerini bulması için mücadele ediyorum bir anne olarak. Resmen planlanmış bir olay çünkü whatsapp gruplarında yazışmaları, görüntüleri ses kayıtları var. Bunları dosyaya sunduğumuz halde nasıl kasten öldürme değil de yaralama olarak mütalaa veriyor savcımız. "Ölüm fermanını imzalayacağım" diye yazışmaları var sürekli takip ediyorum inceliyorum. Çocuğum öldürülmeye çalışıldı, resmen ölümden döndü. Allah'ım gençliğine bağışladı, bize bağışladı. Fakat bunun ben ceza almasını istiyorum. Gençlere örnek olsun, gençler ölmesin. İlla ki oğlumun ölmesi mi gerekiyordu. Oğlum olmasa, oğlumun okulundan başka bir çocuk olacaktı. Allah oğlumu bize bağışladı fakat başka çocuklara olmasın" dedi.