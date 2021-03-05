Son dakika: Dansçı liseliye bıçaklı saldırıda flaş gelişme! Saldırganın 6 yıl hapsi istendi...

Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Berhan T., Annesi Kibriye T. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Baran Ç'nin arkadaşının söz konusu lise öğrencileri tarafından darp edilmesi üzerine arkadaşını kurtarmak için kavgaya dahil olduğu, grubun Baran Ç.'yi de darp ettiği, bunun üzerine Baran Ç.'nin farklı okullarda okuyan arkadaşları ile hareket ederek kendisini darp eden Yahya Kemal Beyatlı Lisesinde okuyanları darp etmek maksadıyla organize olduklarını anlattı.
Berhan Tamalan
"PAZARTESİ ÖLÜM FERMANINIZI İMZALAYACAĞIM"
Mütalaada Baran Ç.'nin söz konusu lisede okuyanlardan birine 'sen veya arkadaşların hiç fark etmez. Pazartesi ölüm fermanınızı imzalayacağım' diye mesaj gönderdiği ve okuldaki öğrencilerle irtibat kurarak buluşmak istediği belirtildi. Mütalaada toplanan grubun Berhan Tamalan ve iki arkadaşını görmeleri üzerine onları sıkıştırdıkları, Baran Ç.'ye haber verip olay yerine çağırdıkları, Tolga T.'nin Berhan Tamalan'a tokat attığı, daha sonra 5 kişinin Berhan Tamalan'ı darp ettiği, Baran Ç.'nin de olayda ele geçirilemeyen bıçakla Berhan'ı hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlatıldı. Baran Ç'nin bıçaklama sonrası 'bıçağı yok edin' diye bağırdığı, mağdurun kendi imkanlarıyla grup elinden kurtulup kaçtığı belirtilen mütalaada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora da değinilerek iki adet bıçak darbesinden birinin öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. Savcı kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaanın devamında olayda ortamın hareketli olması, suça sürüklenen çocukların kalabalık olması dolayısıyla öldürme eyleminin bu kalabalığın verdiği güç ile gerçekleştirebileceği ancak olay sonunda öldürme eyleminin vuku bulmadığı ifade edildi. Mütalaada SSÇ Baran Ç'nin arkadaşlarından aldığı güç ve imkanla eylemlerine devam etme imkanı varken öldürmeye elverişli alet olan bıçakla eyleme devam etmemesi hususları dikkate alındığından suç vasfının yaralama olarak kabulünün gerektiğini belirtti. Mütalaa sonunda olay zamanı yaşı 18'den küçük olan Baran Ç.'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. 5 SSÇ'ye ise "Kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
"KASTEN ÖLDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDIĞIM ORTADA"
Duruşmada mütalaayı kabul etmediğini belirten Berhan Tamalan, "Başından beri duruşmalara hakkımın yerini bulması için katılıyorum. Hastane raporlarım ve video kayıtlarımda, konuşmalarımdan kayıtlıdır. Gerçekten ölümcül bir yara aldığım düşüncesindeyim. Kasten öldürülmeye çalışıldığım ortada" diye konuştu.
Duruşma sonrası gazetecilere konuşan anne Kibriye Aldoğan Tamalan, "Bugün savcımız yaralamadan mütalaa verdi. İtiraz ettik. Oğlum bir senedir psikolojik tedavi görüyor. Üniversite sınavlarına hazırlanamadı. Adli Tıp raporları var oğlumun, 10 gün yoğun bakımda yattı ölümden döndü. Hala yaraları ve ağrıları devam ediyor. Uyuyamıyor sabahlara kadar sırtının bıçak yaralarının ağrısından, kontrolleri bile hala devam ediyor. Bugün çok üzgünüm, şoktayım. Oğlumun psikolojisi iyice bozuldu. Adaletin yerini bulması için mücadele ediyorum bir anne olarak. Resmen planlanmış bir olay çünkü whatsapp gruplarında yazışmaları, görüntüleri ses kayıtları var. Bunları dosyaya sunduğumuz halde nasıl kasten öldürme değil de yaralama olarak mütalaa veriyor savcımız. "Ölüm fermanını imzalayacağım" diye yazışmaları var sürekli takip ediyorum inceliyorum. Çocuğum öldürülmeye çalışıldı, resmen ölümden döndü. Allah'ım gençliğine bağışladı, bize bağışladı. Fakat bunun ben ceza almasını istiyorum. Gençlere örnek olsun, gençler ölmesin. İlla ki oğlumun ölmesi mi gerekiyordu. Oğlum olmasa, oğlumun okulundan başka bir çocuk olacaktı. Allah oğlumu bize bağışladı fakat başka çocuklara olmasın" dedi.