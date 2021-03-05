SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da akılalmaz kaza! Drift şampiyonu magandalık yaptı!

Son dakika haberler..."Trafikte Drift" olayı 4 Mart Perşembe günü saat 14.15 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Yarımburgaz Viyadüğü'nün çıkışında meydana geldi.
Lüks bir aracın sürücüsü; aracıyla seyir halindeyken drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdü ve bir başka araca çarparak savruldu.
GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan söz konusu trafik kazasıyla ilgili İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri kamera görüntülerini inceledi ve aracı Selim Bayrak isimli kişinin kullandığını saptadı.
Bayrak, gözaltına alındı. "Arka Arkaya Birden Fazla Defa Şerit Değiştirmek" gerekçesiyle hakkında idari işlem yapılan Bayrak'a ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle de adli işlem yapıldı.