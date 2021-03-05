SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da akılalmaz kaza! Drift şampiyonu magandalık yaptı!

Bayrak, gözaltına alındı. "Arka Arkaya Birden Fazla Defa Şerit Değiştirmek" gerekçesiyle hakkında idari işlem yapılan Bayrak'a ayrıca "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle de adli işlem yapıldı.