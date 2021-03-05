SON DAKİKA: İstanbul Tuzla'da yangın faciası! İki işçi yanarak can verdi!

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"



Tuzla Kaymakamlığı'ndan yangınla ilgili yapılan açıklamada, "05.03.2021 günü saat 02:00 sıralarında İlçemiz Tepeören mahallesi Eski Ankara Asfaltı caddesi adresinde bulunan Maret Et Fabrikasında çıkan yangın üzerine, ivedilikle yangına müdahale edilmiş gece vardiyasında çalışan 135 kişiden 133'ünün güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmış, maalesef saat 05:30'da paketleme bölümünde çalışmakta olan Fatih DURMUŞ ve saat 08:40'da temizlik görevlisi olarak çalışan Ali TOMAK isimli vatandaşlarımızın cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturmalar sürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum." denildi.



