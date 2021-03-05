Son dakika: Kocasının sevgilisini öldüren kadına haksız tahrik indirimi!

MAKTULLE TESADÜFEN KARŞILAŞTIK

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan yargılanan Karabulak, son kez hakim karşısına çıktı. Karabulak, son savunmasında, ''Eşime çocuklarımız için hayatımızın netleşmesini söylemiştim. Bana yapılan ardı arkası kesilmeyen, tehditler vardı. Çocuğumun düğününe gelmeme de engel oldular. Eşim benim ne kadar anlayışlı olduğumu, özellikle çocuklarımı düşündüğümü çok iyi bilirdi. Eşimi dükkanda bulamadığım için kendisini sıklıkla aramıştım. Ulaşamadığım için eve gittim.