SON DAKİKA: Müge Anlı çileden çıkmıştı! Sıla Uysal'ı kaçıran kamyoncu Sergen Uysal'dan itiraf geldi!

Son dakika haberler…Mersin'de yaşayan 13 yaşındaki Sıla Uysal, 24 Şubat'ta kayıplara karıştı. Paniğe kapılan Uysal ailesi ise polisi aradı. Ekipler ihbar üzerine düğmeye bastı.
Arama çalışması başlatıldı. Bu sırada anne Güler Uysal, atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı.
Kızının başına gelenleri tek tek anlattı. Uysal küçük kızının, amcasının oğlu Sergen Uysal tarafından sürekli kaçırılıp cinsel istismara uğratıldığını ve yine onun yanında olduğunu açıkladı.
İddiaların üzerine Müge Anlı, canlı yayınında, "Yaşı çok küçük. Çıkarın kızı ortaya" diye çağrı yaptı. Müge Anlı'da anlatılanları ihbar kabul eden Mersin Emniyeti, harekete geçerek kamyon şoförü Sergen Uysal canlı yayında gözaltına aldı.
Sergen Uysal'ın gözaltına alınmasının sadece dakikalar sonra ise 13 yaşındaki Sıla ortaya çıktı. Sergen karakolda kuzeni Sıla'yı kaçırdığını ve zorla alıkoyduğunu itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Canlı yayında konuyu değerlendiren Rahmi Bey, 13 yaşında bu gibi saldırılarda ceza olarak normalin bir misli daha fazla ceza verildiğini ve tahminen cinsel saldırıdan 17 yıldan başlayacağını daha sonra alıkoyma gibi suçları da eklediğinde 26 sene ceza alacağını seyirciye aktardı.