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: çileden çıkmıştı! 'ı kaçıran kamyoncu 'dan itiraf geldi!

haberler…Türkiye’nin kanalı ’de yayınlanan ile Tatlı Sert, yine milyonları ekrana bağladı. 25 yaşındaki kamyon şoförü kuzeni tarafından kaçırılan 13 yaşındaki , dün programda ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşamıştı. Polis tarafından gözaltına alınan sapık kuzen, küçük kızı kaçırıp alıkoyduğunu itiraf etti ve bugün tutuklanarak cezaevine yollandı. Bir olayı daha çözen başarılı sunucu Müge Anlı ise bir kez daha ayakta alkışlandı. İşte son dakika haberinin detayları…

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 5.3.2021 15:45 ABONE OL
SON DAKİKA: Müge Anlı çileden çıkmıştı! Sıla Uysal'ı kaçıran kamyoncu Sergen Uysal'dan itiraf geldi!

Son dakika haberler…Mersin'de yaşayan 13 yaşındaki Sıla Uysal, 24 Şubat'ta kayıplara karıştı. Paniğe kapılan Uysal ailesi ise polisi aradı. Ekipler ihbar üzerine düğmeye bastı.

Arama çalışması başlatıldı. Bu sırada anne Güler Uysal, atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert'in kapısını çaldı.

Kızının başına gelenleri tek tek anlattı. Uysal küçük kızının, amcasının oğlu Sergen Uysal tarafından sürekli kaçırılıp cinsel istismara uğratıldığını ve yine onun yanında olduğunu açıkladı.

İddiaların üzerine Müge Anlı, canlı yayınında, "Yaşı çok küçük. Çıkarın kızı ortaya" diye çağrı yaptı. Müge Anlı'da anlatılanları ihbar kabul eden Mersin Emniyeti, harekete geçerek kamyon şoförü Sergen Uysal canlı yayında gözaltına aldı.

Sergen Uysal'ın gözaltına alınmasının sadece dakikalar sonra ise 13 yaşındaki Sıla ortaya çıktı. Sergen karakolda kuzeni Sıla'yı kaçırdığını ve zorla alıkoyduğunu itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canlı yayında konuyu değerlendiren Rahmi Bey, 13 yaşında bu gibi saldırılarda ceza olarak normalin bir misli daha fazla ceza verildiğini ve tahminen cinsel saldırıdan 17 yıldan başlayacağını daha sonra alıkoyma gibi suçları da eklediğinde 26 sene ceza alacağını seyirciye aktardı.

İşte canlı yayında yaşananlar...

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SON DAKİKA: Müge Anlı çileden çıkmıştı! Sıla Uysal'ı kaçıran kamyoncu Sergen Uysal'dan itiraf geldi!
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