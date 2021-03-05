SON DAKİKA: Müge Anlı çileden çıkmıştı! Sıla Uysal'ı kaçıran kamyoncu Sergen Uysal'dan itiraf geldi!

Canlı yayında konuyu değerlendiren Rahmi Bey, 13 yaşında bu gibi saldırılarda ceza olarak normalin bir misli daha fazla ceza verildiğini ve tahminen cinsel saldırıdan 17 yıldan başlayacağını daha sonra alıkoyma gibi suçları da eklediğinde 26 sene ceza alacağını seyirciye aktardı.