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: yüksek riskli il olarak göstermişti! 'da rezalet!

haberler...'nın vaka sayısına göre çok yüksek riskli il olarak açıkladığı 'da, açık olduğu tespit edilen eğlence mekanına polis operasyon yaptı. Aralarında kadınların da olduğu 25 kişiye, tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle toplam 157 bin 500 lira ceza uygulandı. Nöbetçi savcı da iş yeri sorumlusu Tahir A. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesindeki ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan gözaltı kararı verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DHA
Giriş Tarihi: 5.3.2021 12:38 Son Güncelleme: 5.3.2021 12:48 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yüksek riskli il olarak göstermişti! Konya'da rezalet!

Son dakika haberler...Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğunu tespit etti.

Eğlence mekanına baskın düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 25 kişinin alkol eşliğinde müzikli eğlence yaptığını belirledi.

157 BİN 500 LİRA CEZA

Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 25 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği toplam 157 bin 500 lira ceza uygulandı.

Baskında, iş yeri sorumlusu Tahir A. da nöbetçi savcının talimatı üzerine TCK'nın 195'inci maddesi gereği 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Ruhsatsız faaliyet gösteren eğlence mekanı, daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yüksek riskli il olarak göstermişti! Konya'da rezalet!
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