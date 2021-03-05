SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yüksek riskli il olarak göstermişti! Konya'da rezalet!

Son dakika haberler...Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'ndeki eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğunu tespit etti.