Yarın marketler açık mı? Bu akşam A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu market çalışma saatleri!

Hafta sonu öncesi market çalışma saatleri binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Yeni normalleşme kararlarının ardından ilk hafta sonunu yaşayacak olan vatandaşlar şimdiden "Yarın hafta sonu marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile yeni düzenlemeye ilişkin tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılmış "bu akşam marketler saat kaça kadar açık olacak?" sorusunun da yanıtı verilmişti. Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour gibi tüm işletmeler market çalışma saatlerini resmi siteleri üzerinden duyuruyor.

YARIN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Bilindiği üzere yeni normalleşme kararlarıyla beraber bazı işletmelerin hizmet verdikleri saatlerde uygulanan kısıtlamalarda da gevşetilmeye gidilmişti. Birçok ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılırken İstanbul ve diğer birçok ilde Pazar günü yasağın devam edeceği ifade edildi. Vatandaşlar bu kapsamda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak bakkal, market çalışma saatleri üzerinde alınan kararları merak ediyor.