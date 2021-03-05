Yarın marketler açık mı? Bu akşam A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte hafta sonu market çalışma saatleri!

Hafta sonu öncesi market çalışma saatleri binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Yeni normalleşme kararlarının ardından ilk hafta sonunu yaşayacak olan vatandaşlar şimdiden "Yarın hafta sonu marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile yeni düzenlemeye ilişkin tüm detaylar kamuoyu ile paylaşılmış "bu akşam marketler saat kaça kadar açık olacak?" sorusunun da yanıtı verilmişti. Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour gibi tüm işletmeler market çalışma saatlerini resmi siteleri üzerinden duyuruyor.
YARIN MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Bilindiği üzere yeni normalleşme kararlarıyla beraber bazı işletmelerin hizmet verdikleri saatlerde uygulanan kısıtlamalarda da gevşetilmeye gidilmişti. Birçok ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırılırken İstanbul ve diğer birçok ilde Pazar günü yasağın devam edeceği ifade edildi. Vatandaşlar bu kapsamda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak bakkal, market çalışma saatleri üzerinde alınan kararları merak ediyor.
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
MARKET VE BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER
Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.
Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.
Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.