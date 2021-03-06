1.5 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Yüzlerce hap ve pompalı tüfek de bulundu

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 629 gram Esrar maddesi, 533 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 284 gram Kokain maddesi, dokuz gram Metamfetamin, iki bin 461 uyuşturucu hap, pompalı tüfek, 15 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 57 bin 140 lira ve 105 dolar nakit para ele geçirildi. Operasyonlarda bir kilo 455 gram uyuşturucu madde ile bin 461 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.