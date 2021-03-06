Antalya'da korkunç kaza! Melike yaşamını yitirdi ablası yaralandı!

Kaza sırasında iki kardeşin de başında kask olmadığı belirtildi. Melike Çiloğlu'nun cenazesi bugün Kaş'a bağlı Ahatlı Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

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